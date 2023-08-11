У пошуку Google з’явилася функція перевірки граматики – як активувати

Штучний інтелект вказуватиме користувачам на граматичні та орфографічні помилки у пошуку Google.

Джерело фото: MediaSapiens

Google розробила новий застосунок штучного інтелекту, який допомагає виправляти граматичні помилки. Інструмент впроваджений в пошукову систему компанії і базується на технологіях штучного інтелекту, – повідомляє Експерт.

Користувачі Google можуть активувати цю функцію вручну, ввівши фрази «grammar check», «check grammar» або «grammar checker» у пошукову строку.

Крім того, інструмент також автоматично розпізнає граматичні помилки в рядках пошуку і пропонує відповідні виправлення.

Інструмент не лише виправляє граматичні помилки, а й коригує орфографічні недоліки та надає рекомендації щодо вдосконалення тексту. Виправлену версію запиту можна зручно скопіювати, навівши на неї курсор. Крім того, якщо запит написаний коректно, інструмент підкаже це, відображаючи зелену галочку як позитивний знак для користувача.

Варто відзначити, що, хоча точність цього інструменту на основі штучного інтелекту не завжди є ідеальною, особливо при аналізі окремих частин фрази, відокремлених від загального контексту, користувачі мають можливість залишати свої відгуки щодо його роботи, що дозволить постійно вдосконалювати цей інструмент. На даний момент ця функція доступна лише в англійській мові та не активується, якщо запит суперечить політиці пошукової системи.

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