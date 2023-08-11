Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Суддя купив в кабінет телевізор, але невідомі вмонтували в нього записуючий пристрій

Скандальний інцидент стався в Івано-Франківській області.

У Реєстрі – поки нуль: що буде далі з законом про олігархів

Так чи інакше, але вимога про антиолігархічні заходи залишається у переліку умов для переговорів про вступ до ЄС, і йдеться не про Реєстр олігархів.

Парламент ухвалив закон, яким засекретив в Реєстрі судових рішень певний вид ухвал господарських судів

Верховна Рада внесла зміни до закону про доступ до судових рішень щодо засекречення певних категорій рішень.

Адвокатом, який особисто розповів судді, що думає про її рішення, займеться КДКА

Адвокат натякнув, що суддю можуть навіть вивезти у Бахмут.

До Реєстру корупціонерів будуть включати не всіх порушників, а НАЗК отримає право займатися нормотворчістю у сфері адмінправопорушень

Верховна Рада схвалила зміни щодо відповідальності чиновників за прострочення подання електронної декларації.

  1. У світі

У пошуку Google з’явилася функція перевірки граматики – як активувати

23:01, 11 серпня 2023
Штучний інтелект вказуватиме користувачам на граматичні та орфографічні помилки у пошуку Google.
У пошуку Google з’явилася функція перевірки граматики – як активувати
Джерело фото: MediaSapiens
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Google розробила новий застосунок штучного інтелекту, який допомагає виправляти граматичні помилки. Інструмент впроваджений в пошукову систему компанії і базується на технологіях штучного інтелекту, – повідомляє Експерт.

Користувачі Google можуть активувати цю функцію вручну, ввівши фрази «grammar check», «check grammar» або «grammar checker» у пошукову строку.

Крім того, інструмент також автоматично розпізнає граматичні помилки в рядках пошуку і пропонує відповідні виправлення.

Інструмент не лише виправляє граматичні помилки, а й коригує орфографічні недоліки та надає рекомендації щодо вдосконалення тексту. Виправлену версію запиту можна зручно скопіювати, навівши на неї курсор. Крім того, якщо запит написаний коректно, інструмент підкаже це, відображаючи зелену галочку як позитивний знак для користувача.

Варто відзначити, що, хоча точність цього інструменту на основі штучного інтелекту не завжди є ідеальною, особливо при аналізі окремих частин фрази, відокремлених від загального контексту, користувачі мають можливість залишати свої відгуки щодо його роботи, що дозволить постійно вдосконалювати цей інструмент. На даний момент ця функція доступна лише в англійській мові та не активується, якщо запит суперечить політиці пошукової системи.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду