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  1. В мире

В поиске Google появилась функция проверки грамматики – как активировать

23:01, 11 августа 2023
Искусственный интеллект будет указывать пользователям на грамматические и орфографические ошибки в поиске Google.
В поиске Google появилась функция проверки грамматики – как активировать
Источник фото: MediaSapiens
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Google разработала новое приложение искусственного интеллекта, которое помогает исправлять грамматические ошибки. Инструмент внедрен в поисковую систему компании и базируется на технологиях искусственного интеллекта, – сообщает Эксперт.

Пользователи Google могут активировать эту функцию вручную, введя фразы «grammar check», «check grammar» или «grammar checker» в поисковую строку.

Кроме того, инструмент также автоматически распознает грамматические ошибки в строках поиска и предлагает соответствующие исправления.

Инструмент не только исправляет грамматические ошибки, но и корректирует орфографические недостатки и дает рекомендации по совершенствованию текста. Исправленную версию запроса можно удобно скопировать, наведя на нее курсор. Кроме того, если запрос написан корректно, инструмент подскажет это, отображая зеленую галочку как положительный знак для пользователя.

Стоит отметить, что, хотя точность этого инструмента на основе искусственного интеллекта не всегда является идеальной, особенно при анализе отдельных частей фразы, отделенных от общего контекста, пользователи имеют возможность оставлять свои отзывы о его работе, что позволит постоянно совершенствовать этот инструмент. На данный момент эта функция доступна только в английском языке и не активируется, если запрос противоречит политике поисковой системы.

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