ШІ переміг професійних пілотів в перегонах дронів: переваги нової моделі

Система Swift дає вид камери «від першої особи», що дозволяє набрати рекордну швидкість.

Джерело фото: sciencealert.com

Автономна система Swift, яка поєднує алгоритми штучного інтелекту, обігнала чемпіонів світу кілька разів і встановила найшвидший рекордний час гонки дронів, – повідомляє Science Alert.

«Swift – так називається автономна система, яка випередила чемпіонів світу, пілотів-людей, у 15 з 25 перегонів на трасі, сповненій крутих поворотів і пронизливих віражів, спроектованих професійним пілотом-перегонщиком дронів», – йдеться у повідомленні.

Система Swift поєднує алгоритми навчання штучного інтелекту з єдиною камерою і бортовими датчиками, які визначають навколишнє середовище і рух дрона. Її розробили Елія Кауфманн, інженер з робототехніки з Цюріхського університету, та дослідники з Intel Labs, які хотіли створити систему, що не покладається на дані з зовнішніх камер спостереження, як це робили попередні автономні гоночні дрони.

«Досягнення рівня професійних пілотів за допомогою автономного дрона є складним завданням, оскільки робот повинен літати на межі своїх фізичних можливостей, оцінюючи свою швидкість і місцезнаходження на трасі виключно за допомогою бортових датчиків», – говорять Кауфманн і колеги.

Пілоти перегонів на дронах носять гарнітури, які дають їм вид «від першої особи» через камеру, прикріплену до дрона, що може розвивати швидкість до 100 кілометрів на годину.

Хоча Swift програв 40% гонок, він обігнав кожного пілота кілька разів і встановив найшвидший рекордний час гонки, на пів секунди швидший, ніж найкращий результат серед людей.

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