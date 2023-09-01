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  1. В мире

ИИ победил профессиональных пилотов в гонках дронов: преимущества новой модели

13:56, 1 сентября 2023
Система Swift дает вид камеры «от первого лица», что позволяет набрать рекордную скорость.
ИИ победил профессиональных пилотов в гонках дронов: преимущества новой модели
Источник фото: sciencealert.com
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Автономная система Swift, которая сочетает алгоритмы искусственного интеллекта, обогнала чемпионов мира несколько раз и установила самое быстрое рекордное время гонки дронов, – сообщает Science Alert.

«Swift – так называется автономная система, которая опередила чемпионов мира, пилотов-людей, в 15 из 25 гонок на трассе, полной крутых поворотов и пронзительных виражей, спроектированных профессиональным пилотом-гонщиком дронов», – говорится в сообщении.

Система Swift сочетает алгоритмы обучения искусственного интеллекта с единой камерой и бортовыми датчиками, которые определяют окружающую среду и движение дрона. Ее разработали Элия Кауфманн, инженер по робототехнике из Цюрихского университета, и исследователи из Intel Labs, которые хотели создать систему, которая не полагается на данные с внешних камер наблюдения, как это делали предыдущие автономные гоночные дроны.

«Достижение уровня профессиональных пилотов с помощью автономного дрона является сложной задачей, поскольку робот должен летать на пределе своих физических возможностей, оценивая свою скорость и местонахождение на трассе исключительно с помощью бортовых датчиков», – говорит Кауфманн и коллеги.

Пилоты гонок на дронах носят гарнитуры, которые дают им вид «от первого лица» через камеру, прикрепленную к дрону, который может развивать скорость до 100 километров в час.

Хотя Swift проиграл 40% гонок, он обогнал каждого пилота несколько раз и установил самое быстрое рекордное время гонки, на полсекунды быстрее, чем лучший результат среди людей.

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