Чому Китай відмовляється засуджувати вторгнення рф в Україну, — відповідь Єврокомісара

Позиція Пекіна щодо війни «позначається на іміджі країни».

Позиція Китаю щодо війни росії проти України впливає на імідж країни. Про це заявив віцеголова Єврокомісії й комісар ЄС з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс повідомляє AFP.

Він зазначив, позиція Пекіна щодо війни «позначається на іміджі країни не тільки у європейських споживачів, а й серед бізнесу».

«Територіальна цілісність завжди була ключовим принципом міжнародної дипломатії для Китаю. Війна росії є кричущим порушенням цього принципу. І Китай завжди виступає за те, щоб кожна країна могла вільно обирати свій власний шлях розвитку. Тому нам дуже важко зрозуміти позицію Китаю щодо війни рф проти України, оскільки вона порушує фундаментальні принципи Китаю», - сказав Домбровскіс.

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