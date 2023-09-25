Почему Китай отказывается осуждать вторжение россии в Украину, — ответ Еврокомиссара

Позиция Пекина по поводу войны «сказывается на имидже страны».

Позиция Китая относительно войны россии против Украины влияет на имидж страны. Об этом заявил вице-председатель Еврокомиссии и комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис сообщает AFP.

Он отметил, что позиция Пекина относительно войны «сказывается на имидже страны не только у европейских потребителей, но и среди бизнеса».

Территориальная целостность всегда была ключевым принципом международной дипломатии для Китая. Война рф является вопиющим нарушением этого принципа. И Китай всегда выступает за то, чтобы каждая страна могла свободно выбирать свой путь развития. Поэтому нам очень трудно понять позицию Китая относительно войны россии против Украины, поскольку она нарушает фундаментальные принципы Китая», - сказал Домбровскис.

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