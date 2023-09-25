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Доноры и украинские чиновники обсудили проект Плана реформ для Украины, - Сергей Марченко пояснил, что потребность в международном финансировании в 2024 году составляет около $43 млрд

Ранее член Управляющего комитета от США Майк Пайл передал на рассмотрение Платформы доноров проект Плана реформ, в котором говорится о создании ВАСУ, проверке судей Верховного Суда, изменениях в структуре НАБУ и САП.

Для запуска Службы дисциплинарных инспекторов требуется дополнительно около 9,8 млн. гривен

Дисциплинарным инспекторам необходимы дополнительные работники, кабинеты, ремонты и компьютеры.

Для назначения новых судей в 2024 году может не хватить денег – Совет правосудия

В Высшем совете правосудия обратили внимание, что бюджет на 2024 год не учитывает возможность заполнения всех вакантных должностей судей, на которые уже объявлены конкурсы.

Для органов власти, не являющихся юридическими лицами, и иностранных юрлиц отменят обязанность регистрироваться в Электронном суде

Народные депутаты решили поправить закон об обязательной регистрации Электронных кабинетов для обмена процессуальными документами с судом, отменив обязанность регистрации для тех органов власти, которые не являются юридическими лицами, и для иностранного бизнеса.

Наказание в виде ареста будут применять только к военнослужащим: по 140 статьям УК смогут применять пробационный надзор как основное наказание

Арест как вид наказания останется только для военнослужащих.

  1. В мире

Почему Китай отказывается осуждать вторжение россии в Украину, — ответ Еврокомиссара

20:04, 25 сентября 2023
Позиция Пекина по поводу войны «сказывается на имидже страны».
Почему Китай отказывается осуждать вторжение россии в Украину, — ответ Еврокомиссара
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Позиция Китая относительно войны россии против Украины влияет на имидж страны. Об этом заявил вице-председатель Еврокомиссии и комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис сообщает AFP.

Он отметил, что позиция Пекина относительно войны «сказывается на имидже страны не только у европейских потребителей, но и среди бизнеса».

Территориальная целостность всегда была ключевым принципом международной дипломатии для Китая. Война рф является вопиющим нарушением этого принципа. И Китай всегда выступает за то, чтобы каждая страна могла свободно выбирать свой путь развития. Поэтому нам очень трудно понять позицию Китая относительно войны россии против Украины, поскольку она нарушает фундаментальные принципы Китая», - сказал Домбровскис.

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