Блінкен попередив про загрозу вторгнення Азербайджану до Вірменії

США не планують продовжувати надавати військову допомогу Азербайджану.

Джерело фото: Reuters

Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив законодавців про можливе вторгнення Азербайджану до Вірменії впродовж найближчих тижнів, – повідомляє Politico.

Телефонна розмова, за даними джерел, відбулася 3 жовтня. Під час цієї розмови законодавці закликали Блінкена ввести санкції проти Азербайджану у відповідь на його дії в регіоні Карабаху. Однак Блінкен, як стверджують джерела, відзначив можливість вторгнення Азербайджану на південь Вірменії впродовж найближчих тижнів.

Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв закликав Вірменію відкрити «коридор» уздовж свого південного кордону для з'єднання материкового Азербайджану з ексклавом, що межує з Туреччиною та Іраном. Він також погрожував вирішити це питання «силою».

У телефонній розмові законодавці наполягали на заходах проти Алієва через вторгнення його країни в регіон Нагірного Карабаху у вересні. Блінкен повідомив, що Держдепартамент розглядає можливість притягнення Азербайджану до відповідальності і не планує продовжувати надавати військову допомогу Баку. Водночас він додав, що Сполучені Штати бачать можливість вторгнення Азербайджану на південь Вірменії найближчими тижнями.

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