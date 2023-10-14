У Київ йде похолодання: коли доведеться утеплюватися

Синоптики назвали дату похолодання у столиці.

Український гідрометцентр повідомляє про наближення сильного похолодання до столиці. Прогнозуються також опади впродовж найближчих днів.

«З початком наступного тижня очікуємо відчутне зниження температури повітря», – повідомили в Укргідрометцентрі.

За даними синоптиків, протягом наступних п'яти днів в Київській області очікується дощ. Однак сьогодні, 14 жовтня, мешканці столиці ще матимуть змогу насолодитися теплою осінньою погодою.

З початком нового тижня очікується помітне зниження температури повітря. Уже завтра, 15 жовтня, в Києві термометри покажуть +15°, а в наступний вівторок очікується подальше падіння температури до +9°.

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