Аналог ядра Землі: NASA запустив корабель Psyche до астероїда з рідкісних металів

Космічний корабель Psyche прибуде до астероїда в 2029 році.

Космічний корабель NASA з місією Psyche вилетів у п’ятницю на шестирічну подорож до покритого рідкісним металом астероїда, – повідомляє АР.

SpaceX запустила космічний корабель з Космічного центру Кеннеді NASA. Psyche, названа на честь астероїда, за яким він стежитиме, та повинен досягти величезного об’єкта у формі картоплі в 2029 році.

Через годину космічний корабель успішно відокремився від верхньої частини ракети та поплив у космос.

«Потрапити до металевого ядра нашої Землі давно було мрією людей. Я маю на увазі, запитайте Жуля Верна. Тиск занадто високий. Температура занадто висока. Технологія неможлива. Але в нашій Сонячній системі є один спосіб, за допомогою якого ми можемо побачити металеве ядро, і це — перейти до цього астероїда», – сказала перед запуском провідний науковець Лінді Елкінс-Тантон з Університету штату Арізона.

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