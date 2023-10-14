Суд Одеси заарештував військового, підозрюваного в одержанні 1 млн гривень хабаря

Взято під варту військовослужбовця, підозрюваного в одержанні 1 млн гривень неправомірної вигоди.

Джерело фото: acc.cv.ua

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному в одержанні неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України). Про це повідомляє Київський районний суд м. Одеси.

За версією слідства, начальник відділення військової частини планував отримати неправомірну вигоду від голови однієї із селищних рад на Кіровоградщині.

Так, під час телефонної розмови та зустрічі підполковник висловив селищному голові прохання надати йому неправомірну вигоду у розмірі 1 000 000 гривень.

Грошові кошти військовослужбовець «просив» за те, щоб він не змінював місце реєстрації окремих бригад ТрО на території селищної ради.

Це дозволило б зберегти в місцевому бюджеті надходження податку на доходи фізичних осіб, який відраховується із зарплат військовослужбовців вказаних бригад.

Під час одержання всієї суми неправомірної вигоди підозрюваного затримали.

Таким чином, розглянувши клопотання правоохоронців, слідчий суддя частково задовольнив його. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Розмір застави складає майже 10 мільйонів гривень.

Зазначимо, що ухвала слідчого судді не набрала законної сили.

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