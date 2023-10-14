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$1 тисяча за списання податкових зобов’язань: судитимуть начальника відділу ГУ ДПС у місті Києві

11:36, 14 жовтня 2023
Посадовця ДПС затримали на хабарництві, йому загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.
$1 тисяча за списання податкових зобов’язань: судитимуть начальника відділу ГУ ДПС у місті Києві
Джерело фото: Київська міська прокуратура
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До Головного управління Державної податкової служби у місті Києві звернувся громадянин із запитом щодо обтяжень, які були накладені на рухоме майно його близьких осіб. Під час надання консультації, посадовець ДПС запропонував спрощені умови щодо списання пені та скасування обтяжень на майно боржника. Він запропонував списати нараховану пеню та зняти усі діючі обтяження за умови сплати основної суми податкових зобов'язань, а також передачі неправомірної вигоди у сумі 1 тисяча доларів США. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Після отримання неправомірної вигоди, посадовця затримали за статтею 368 частина 3 Кримінального кодексу України – «Отримання неправомірної вигоди службовою особою». За цією статтею передбачена покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Наразі триває розгляд питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

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