$1 тысяча за списание налоговых обязательств: будут судить начальника отдела ГУ ГНС в городе Киеве

Чиновника ГНС задержали на взяточничестве, ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

В Главное управление Государственной налоговой службы в городе Киеве обратился гражданин с запросом относительно обременений, которые были наложены на движимое имущество его близких лиц. Во время предоставления консультации, чиновник ГНС предложил упрощенные условия по списанию пени и отмене обременений на имущество должника. Он предложил списать начисленную пеню и снять все действующие обременения при условии уплаты основной суммы налоговых обязательств, а также передачи неправомерной выгоды в сумме 1 тысяча долларов США. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

После получения неправомерной выгоды, чиновника задержали по статье 368 часть 3 Уголовного кодекса Украины – «Получение неправомерной выгоды должностным лицом». По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Сейчас идет рассмотрение вопроса о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.