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Суд Одессы арестовал военного, подозреваемого в получении 1 млн гривен взятки

11:55, 14 октября 2023
Взят под стражу военнослужащий, подозреваемый в получении 1 млн гривен неправомерной выгоды.
Суд Одессы арестовал военного, подозреваемого в получении 1 млн гривен взятки
Источник фото: acc.cv.ua
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В Киевский районный суд г. Одессы поступило ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому в получении неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщает Киевский районный суд г. Одессы.

По версии следствия, начальник отделения воинской части планировал получить неправомерную выгоду от председателя одного из поселковых советов на Кировоградщине.

Так, во время телефонного разговора и встречи подполковник выразил поселковому голове просьбу предоставить ему неправомерную выгоду в размере 1 000 000 гривен.

Денежные средства военнослужащий "просил" за то, чтобы он не менял место регистрации отдельных бригад ТрО на территории поселкового совета.

Это позволило бы сохранить в местном бюджете поступления налога на доходы физических лиц, который отчисляется из зарплат военнослужащих указанных бригад.

Во время получения всей суммы неправомерной выгоды подозреваемого задержали.

Таким образом, рассмотрев ходатайство правоохранителей, следственный судья частично удовлетворил его. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Размер залога составляет почти 10 миллионов гривен.

Отметим, что постановление следственного судьи не вступило в законную силу.

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