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  1. В мире

Аналог ядра Земли: NASA запустило корабль Psyche к астероиду из редких металлов

15:20, 14 октября 2023
Космический корабль Psyche прибудет к астероиду в 2029 году.
Аналог ядра Земли: NASA запустило корабль Psyche к астероиду из редких металлов
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Космический корабль NASA с миссией Psyche вылетел в пятницу на шестилетнее путешествие к покрытому редким металлом астероиду, – сообщает АР.

SpaceX запустила космический корабль из Космического центра Кеннеди NASA. Psyche, названная в честь астероида, за которым он будет следить, и должен достичь огромного объекта в форме картофеля в 2029 году.

Через час космический корабль успешно отделился от верхней части ракеты и поплыл в космос.

«Попасть в металлическое ядро нашей Земли давно было мечтой людей. Я имею в виду, спросите Жюля Верна. Давление слишком высокое. Температура слишком высока. Технология невозможна. Но в нашей Солнечной системе есть один способ, с помощью которого мы можем увидеть металлическое ядро, и это - перейти к этому астероиду», – сказала перед запуском ведущий ученый Линди Элкинс-Тантон из Университета штата Аризона.

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