В Киев идет похолодание: когда придется утепляться: когда придется утепляться

Синоптики назвали дату похолодания в столице.

Украинский гидрометцентр сообщает о приближении сильного похолодания в столицу. Прогнозируются также осадки в течение ближайших дней.

«С началом следующей недели ожидаем ощутимое снижение температуры воздуха», – сообщили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, в течение следующих пяти дней в Киевской области ожидается дождь. Однако сегодня, 14 октября, жители столицы еще смогут насладиться теплой осенней погодой.

С началом новой недели ожидается заметное снижение температуры воздуха. Уже завтра, 15 октября, в Киеве термометры покажут +15°, а в следующий вторник ожидается дальнейшее падение температуры до +9°.

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