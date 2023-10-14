Блинкен предупредил об угрозе вторжения Азербайджана в Армению

США не планируют продолжать оказывать военную помощь Азербайджану.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил законодателей о возможном вторжении Азербайджана в Армению в течение ближайших недель, – сообщает Politico.

Телефонный разговор, по данным источников, состоялся 3 октября. Во время этого разговора законодатели призвали Блинкена ввести санкции против Азербайджана в ответ на его действия в регионе Карабаха. Однако Блинкен, как утверждают источники, отметил возможность вторжения Азербайджана на юг Армении в течение ближайших недель.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению открыть «коридор» вдоль своей южной границы для соединения материкового Азербайджана с эксклавом, граничащим с Турцией и Ираном. Он также угрожал решить этот вопрос «силой».

В телефонном разговоре законодатели настаивали на мерах против Алиева из-за вторжения его страны в регион Нагорного Карабаха в сентябре. Блинкен сообщил, что Госдепартамент рассматривает возможность привлечения Азербайджана к ответственности и не планирует продолжать оказывать военную помощь Баку. В то же время он добавил, что Соединенные Штаты видят возможность вторжения Азербайджана на юг Армении в ближайшие недели.

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