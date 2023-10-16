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У Кенії затримали псевдо-адвоката, який виграв усі справи у своїй кар'єрі

16:42, 16 жовтня 2023
Незважаючи на відсутність ліцензії, адвокат примудрився виграти всі справи, за які брався, а його компетентність не викликала жодних сумнівів.
У Кенії затримали псевдо-адвоката, який виграв усі справи у своїй кар'єрі
Фото: LSK Nairobi Branch
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У кенійському місті Найробі правоохоронці заарештували чоловіка, який тривалий час видавав себе за ліцензованого адвоката. Незважаючи на відсутність ліцензії, він примудрився виграти всі справи, за які брався, передає Тhe-star.

Як зазначає видання, поліція заарештувала чоловіка, коли почалися скарги від громадськості після того, як відеозапис його виступу в залі суду набув широкого поширення в соціальних мережах, що змусило Юридичне товариство Кенії (Law Society of Kenya, LSK) провести розслідування.

Правоохоронці з'ясували, що адвокат не значився у списках Високого суду Кенії, не був членом відділення LSK у Найробі і не має ліцензії. За версією слідства він підробив документи, які дозволяли йому захищати людей.

Чоловік без них зумів виграти 26 справ перед суддями Високого суду, світовими суддями та суддями апеляційного суду. При цьому його компетентність не викликала жодного обурення. Сам чоловік пообіцяв, що після того, як його відпустять, він зможе пояснити ситуацію.

Як пише African News Agency, у зв'язку з цією ситуацією виникає низка серйозних питань щодо стану правової системи в Кенії. Адвокати підозрюють, що він міг займатися неетичною чи навіть шахрайською поведінкою. Наприклад, адвокат міг підкуповувати суддів чи свідків. Він також міг сфабрикувати докази чи підробити судові документи.

Раніше ми писали, що у Верховному суді Індії вперше в історії виступила адвокат із порушеннями слуху.

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