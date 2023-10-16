В Кении задержали лже-адвоката, который выиграл все дела в своей карьере

Несмотря на отсутствие лицензии адвокат умудрился выиграть все дела, за которые брался, а его компетентность не вызывала никаких сомнений.

Фото: LSK Nairobi Branch

В кенийском городе Найроби правоохранители арестовали мужчину, который продолжительное время выдавал себя за лицензированного адвоката. Несмотря на отсутствие лицензии он умудрился выиграть все дела, за которые брался, передает Тhe-star.

Как отмечает издание, полиция арестовала мужчину, когда начались жалобы от общественности после того, как видеозапись его выступления в зале суда получила широкое распространение в социальных сетях, что заставило Юридическое общество Кении (Law Society of Kenya, LSK) провести расследование.

Правоохранители выяснили, что адвокат не значился в списках Высокого суда Кении, ни являлся членом отделения LSK в Найроби и не имеет разрешающей лицензии. По версии следствия, он подделал документы, которые позволяли ему защищать людей.

Мужчина без них сумел выиграть 26 дел перед судьями Высокого суда, мировыми судьями и судьями апелляционного суда. При этом его компетентность не вызывала ни у кого возмущения. Сам мужчина пообещал, что после того, как его отпустят, он сможет объяснить ситуацию.

Как пишет African News Agency, в связи с этой ситуацией возникает ряд серьезных вопросов о состоянии правовой системы в Кении. Адвокаты подозревают, что он мог заниматься неэтичным или даже мошенническим поведением. Например, адвокат мог подкупать судей или свидетелей. Он также мог сфабриковать доказательства или подделать судебные документы.

Ранее сообщалось, что в Верховном суде Индии впервые в истории выступила адвокат с нарушениями слуха.

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