Засовывали головой в выгребную яму и заставили оголиться на камеру: в Одесской области школьники жестоко издевались над мальчиком

Как сообщается, одним из обидчиков стал сын местной учительницы, который снимал процесс издевательств на телефон.

Ужасный случай произошел в селе Шевченково Килийской общины Измаильского района Одесской области. Там школьники жестоко поиздевались над сверстником. Об этом сообщил на своей Facebook-странице директор Департамента образования и науки Одесской облгосадминистрации Александр Лончак.

Ученики 7-8 классов издевались над школьником, засовывая его голову в туалет ему уличного туалета. Затем они заставили его обнажить половые органы и бегать голышом на площадку, снимая это на видео.

"По заявлению директора школы и отдела образования начато уголовное производство по жестокому обращению с детьми. В школе изданы соответствующие приказы. Отделом образования проводится служебная проверка организации профилактической работы в заведении. Мать отказалась писать заявление на обидчиков, зато это сделала директор школы", - рассказал директор школы", - рассказал директор школы". Лончак.

Он отметил, что днем из обидчиков стал сын местной учительницы. Именно он снимал процесс издевательств на телефон.

В самой школе мать "режиссера" характеризуют как порядочного человека и хорошего специалиста. Женщина была шокирована произошедшим, заявил Лончак.

"Никакого сопротивления по расследованию с ее стороны не зафиксировано, это на комиссии подтверждено представителями правоохранительных органов. Ее судьбу определит служебное расследование. В настоящее время следствие продолжается", - подытожил чиновник.

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