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Засовували головою у вигрібну яму та змусили оголитися на камеру: на Одещині школярі жорстко знущалися з хлопчика

21:33, 16 жовтня 2023
Як повідомляється, одним з кривдників став син місцевої вчительки, який знімав процес знущань на телефон.
Засовували головою у вигрібну яму та змусили оголитися на камеру: на Одещині школярі жорстко знущалися з хлопчика
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Жахливий випадок стався  у селі Шевченкове Кілійської громади Ізмаїльського району Одеської області. Там школярі жорстоко познущалися над однолітком. Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці директор Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації Олександр Лончак.

Учні 7-8 класів знущалися із школяра, засовуючи його голову в вбиральню яму вуличного туалету. Потім вони змусили його оголити статеві органи і бігати голяком на майданчинку, знімаючи це на відео.

"За заявою директора школи та відділу освіти розпочато кримінальне провадження щодо жорстокого поводження з дітьми. У школі видані відповідні накази. Відділом освіти проводиться службова перевірка організації профілактичної роботи у закладі. Матір відмовилася писати заяву на кривдників, натомість це зробила директор школи", - розповів Лончак.

Він зазначив, що дним з кривдників став син місцевої вчительки. Саме він знімав процес знущань на телефон. 

У самій школі мати "режисера" характеризують як порядну людину та непоганого фахівця. Жінка була шокована тим, що сталося, заявив Лончак.

"Ніякого спротиву щодо розслідування з її боку не зафіксовано, це на комісії підтверджено представниками правоохоронних органів. Її долю визначить службове розслідування. На даний час слідство триває", - підсумував чиновник.

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