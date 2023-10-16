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До літньої Олімпіади-2028 додали пʼять нових видів спорту: список

14:10, 16 жовтня 2023
Тепер змагання проходитимуть із бейсболу/софтболу, крикету, флаг-футболу, лакросу і сквошу.
До літньої Олімпіади-2028 додали пʼять нових видів спорту: список
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Міжнародний олімпійський комітет додав пʼять нових видів спорту в літню Олімпіаду 2028 року в Лос-Анджелесі. Про це повідомляє пресслужба МОК.

Тепер змагання проходитимуть із бейсболу/софтболу, крикету, флаг-футболу, лакросу і сквошу.

Бейсбол — це командна спортивна гра з мʼячем і битою, а софтбол — це її різновид. Він відрізняється більшим за розміром мʼячем, ніж у бейсболі. Водночас крикет — це теж гра з мʼячем і битою, але під час неї гравці двох команд намагаються загнати мʼяч саме палицями у ворота суперника. У лакросі твердий гумовий м’яч переносять полем у сітці з довгою ручкою, і мета гри — закинути якнайбільше мʼячів у ворота.

Флаг-футбол — це різновид американського футболу, а саме: його безконтактна версія. Головна відмінність — заборонені жорсткі контакти, а гравці виходять на поле без захисної екіпіровки

Сквош відрізняється тим, що це парна спортивна гра, у якій двоє людей грають спеціальними ракетками та маленьким гумовим мʼячем на закритому корті.

Раніше ми писали, що Міжнародний олімпійський комітет призупинив діяльність Олімпійського комітету росії.

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