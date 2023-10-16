К летней Олимпиаде-2028 добавили пять новых видов спорта: список

Теперь соревнования будут проходить по бейсболу/софтболу, крикету, флаг-футболу, лакроссу и сквошу.

Международный олимпийский комитет добавил пять новых видов спорта в летнюю Олимпиаду 2028 в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Теперь соревнования будут проходить по бейсболу/софтболу, крикету, флаг-футболу, лакроссу и сквошу.

Бейсбол – это командная спортивная игра с мячом и битой, а софтбол – это ее разновидность. Он отличается большим размером мячом, чем в бейсболе. В то же время крикет — это тоже игра с мячом и битой, но во время нее игроки двух команд пытаются загнать мяч именно палками в ворота соперника. В лакросе твердый резиновый мяч переносят полем в сетке с длинной ручкой, и цель игры — забросить больше мячей в ворота.

Флаг-футбол – это разновидность американского футбола, а именно: его бесконтактная версия. Главное отличие – запрещены жесткие контакты, а игроки выходят на поле без защитной экипировки.

Сквош отличается тем, что это парная спортивная игра, в которой два человека играют специальными ракетками и маленьким резиновым мячом на закрытом корте.

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