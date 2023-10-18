Ціни на нафту виросли через обстріли в Газі

Ціни на нафту підскочили на 2%, оскільки вибух у лікарні посилив напруженість на Близькому Сході.

Джерело фото: glavcom

У середу ціни на нафту підскочили на 2% через загострення ситуації на Близькому Сході. Вибух у лікарні Гази призвів до зростання страхів щодо можливих перебоїв у постачанні нафти з регіону, – повідомляє Reuters.

Станом на 06:09 за Гринвічем ф’ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 1,75 долара, або на 2%, до 91,65 долара за барель. Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) також виросли на 1,91 долара, або на 2,2%, до 88,57 долара за барель.

Під час попередніх торгів обидва контрольні показники піднялися на понад 2 долари, досягнувши найвищих рівнів за останні два тижні. Вибух у лікарні Гази спричинив занепокоєння на світових ринках нафти, оскільки інвестори стурбовані можливим впливом подій на видобуток та постачання енергоносіїв з Близького Сходу.

Раніше Гетманцев заявив, що війна між Ізраїлем та Іраном може призвести до зростання цін на нафту до рівня 150 доларів за барель.

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