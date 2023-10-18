Цены на нефть выросли из-за обстрелов в Газе

Цены на нефть подскочили на 2%, поскольку взрыв в больнице усилил напряженность на Ближнем Востоке.

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В среду цены на нефть подскочили на 2% из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Взрыв в больнице Газы привел к росту страхов относительно возможных перебоев в поставках нефти из региона, – сообщает Reuters.

По состоянию на 06:09 по Гринвичу фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,75 доллара, или на 2%, до 91,65 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) также выросли на 1,91 доллара, или на 2,2%, до 88,57 доллара за баррель.

Во время предыдущих торгов оба контрольных показателя поднялись более чем на 2 доллара, достигнув самых высоких уровней за последние две недели. Взрыв в больнице Газы вызвал беспокойство на мировых рынках нефти, поскольку инвесторы обеспокоены возможным влиянием событий на добычу и поставки энергоносителей с Ближнего Востока.

Ранее Гетманцев заявил, что война между Израилем и Ираном может привести к росту цен на нефть до уровня 150 долларов за баррель.

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