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Справи про банкрутство та корпоративні спори: огляд судової практики КГС ВС

12:01, 18 жовтня 2023
В огляді висвітлено низку правових позицій в окремих категоріях спорів, що належать до господарської юрисдикції.
Справи про банкрутство та корпоративні спори: огляд судової практики КГС ВС
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Верховний Суд опублікував огляд актуальної судової практики Касаційного господарського суду в складі ВС за серпень 2023 року.

В огляді висвітлено низку правових позицій в окремих категоріях спорів, що належать до господарської юрисдикції.

Зокрема, у постановах у справах про банкрутство сформульовано правові висновки щодо:

  • умов, за яких до суб'єктів, які використовують найману працю, не застосовуються адміністративно-господарські санкції за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю;
  • процесуального обов’язку боржника у провадженнях про неплатоспроможність фізичної особи найповніше розкрити інформацію про свій майновий стан та майновий стан членів своєї сім’ї.

У постановах у справах щодо корпоративних спорів та корпоративних прав містяться висновки про:

  • відсутність підстав для застосування норм КЗпП України у вирішенні спору про стягнення з директора ТОВ збитків, завданих ним товариству;
  • порушення прийняттям рішення про виключення з ТОВ його померлого учасника, частка якого у статутному капіталі становила 50 % або більше, та про ліквідацію ТОВ прав його спадкоємця.

В огляді висвітлено також правові висновки, сформульовані в постановах об'єднаної палати КГС ВС, зокрема, щодо:

  • права продавця у разі прострочення оплати товару вимагати від покупця його оплати, сплати процентів за користування чужими коштами та інфляційних втрат, навіть якщо товар ще не був переданий продавцем у власність покупця;
  • об’єднання позовних вимог до кількох посадових осіб банку, які несуть солідарну відповідальність, у справі про стягнення шкоди, завданої їхніми протиправними діями та рішеннями, що призвели до погіршення фінансового становища та неспроможності банку;
  • наслідків поновлення судом строку подання апеляційної скарги на судове рішення або прийняття такої апеляційної скарги до розгляду в разі, якщо виконавче провадження відкрито на підставі виконавчого документа, що містив вказівку про набрання чинності цим рішенням суду.

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