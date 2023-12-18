Майже 4,2 мільйона українців скористалися статусом тимчасового захисту в Євросоюзі

Державами-членами, які приймають найбільшу кількість бенефіціарів тимчасового захисту, були Німеччина, Польща і Чехія.

Європейська Комісія оприлюднила нове видання Атласу міграції, який містить деталізовану інформацію щодо міграції у 27 країнах ЄС та ще у 171 державі по усьому світу.

Згідно оприлюднених даних, станом на серпень 2023 року майже 4,2 мільйона осіб, переміщених через війну росії в Україні, мали статус тимчасового захисту в одній із держав-членів ЄС, з них 63% (2,6 млн) – жінки, 37% - чоловіки.

Близько третини від загальної кількості цих людей становлять підлітки до 18-ти років (16 та 17 відсотків у кожній статевій категорії, відповідно).

Найбільшою за чисельністю групою серед українських переміщених осіб на території ЄС є жінки у віці від 35 до 64 років – 26 відсотків, доля чоловіків цього віку становить близько 10 відсотків.

Дещо менші пропорції у віковій категорії 18-34 роки - на них припадають 17 та 8 відсотків від загальної кількості осіб, відповідно.

Державами-членами, які приймають найбільшу кількість бенефіціарів тимчасового захисту, були Німеччина (1 175 695 осіб; 28% від загальної кількості), Польща (960 550; 23%) і Чехія (365 085; 9%).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.