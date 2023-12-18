Около 4,2 миллиона украинцев воспользовались статусом временной защиты в Евросоюзе

Государствами-членами, принимающими наибольшее количество бенефициаров временной защиты, были Германия, Польша и Чехия.

Европейская Комиссия обнародовала новое издание Атласа миграции, который содержит детализированную информацию о миграции в 27 странах ЕС и еще в 171 государстве по всему миру.

Согласно обнародованным данным, по состоянию на август 2023 года почти 4,2 миллиона человек, перемещенных из-за войны россии в Украине, имели статус временной защиты в одном из государств-членов ЕС, из них 63% (2,6 млн) – женщины, 37% - мужчины.

Около трети от общего числа этих людей составляют подростки до 18 лет (16 и 17 процентов в каждой половой категории соответственно).

Наибольшей по численности группой среди украинских перемещенных лиц на территории ЕС являются женщины в возрасте от 35 до 64 лет – 26 процентов, доля мужчин этого возраста составляет около 10 процентов.

Несколько меньшие пропорции в возрастной категории 18-34 года - на них приходится 17 и 8 процентов от общего количества человек, соответственно.

Государствами-членами, принимающими наибольшее количество бенефициаров временной защиты, были Германия (1 175 695 человек; 28% от общего количества), Польша (960 550; 23%) и Чехия (365 085; 9%).

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