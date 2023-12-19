В ГСЧС напомнили о запрете салютов и петард

Запрещено использование фейерверков (пиротехнических изделий, предназначенных для использования во время развлекательных мероприятий) классов F2, F3, F4.

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В Украине заработал закон о запрете салютов и петард. Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в г. Киеве, согласно Закону, вступившему в силу с 6 ноября 2023 года, теперь запрещено:

использование фейерверков (пиротехнических изделий, предназначенных для использования во время развлекательных мероприятий) классов F2, F3, F4;

продажа и/или передача любым способом фейерверков классов F2, F3, F4;

продажа и/или передача любым способом фейерверков класса F1, лицам, не достигшим 16-летнего возраста.

Вместе с тем, запрет не распространяется на использование пиротехники Вооруженными Силами Украины, Национальной полицией и аварийно-спасательными службами.

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