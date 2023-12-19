У ДСНС нагадали про заборону салютів та петард

Заборонено використання феєрверків (піротехнічних виробів, призначених для використання під час розважальних заходів) класів F2, F3, F4.

Зображення: freepik.com

В Україні запрацював закон про заборону салютів та петард. Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у м. Києві, згідно із Законом, який вступив у дію з 6 листопада 2023 року, відтепер заборонено:

використання феєрверків (піротехнічних виробів, призначених для використання під час розважальних заходів) класів F2, F3, F4;

продаж та/або передача будь-яким способом феєрверків класів F2, F3, F4;

продаж та/або передача будь-яким способом феєрверків класу F1, особам, які не досягли 16-річного віку.

Разом з тим, заборона не поширюється на використання піротехніки Збройними Силами України, Національною поліцією та аварійно-рятувальними службами.

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