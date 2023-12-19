У Києві на ходу раптово загорівся електроскутер

Водій розповів, що рухався на електроскутері та його транспортний засіб раптово загорівся.

У Святошинському районі Києві раптово загорівся електроскутер, на якому їхав чоловік. Про це повідомили у Патрульні поліції.

На місце події прибули патрульні та надали необхідну допомогу керманичеві.

У поліції дали декілька порад, які допоможуть вберегтися від таких випадків:

періодично перевіряйте транспортний засіб на наявність витоків мастила, пального та інших легкозаймистих речовин;

будьте обережні та уважні, якщо перевозите легкозаймисті речовини;

не перевантажуйте електричну систему та враховуйте можливості вашого транспортного засобу;

будьте обережні із технічним обладнанням та дотримуйтеся вказівок виробника;

уникайте перегріву двигуна;

майте вогнегасник. Швидка реакція може значно зменшити ризик ураження вогнем;

звертайте увагу на індикатори в транспортному засобі;

реагуйте на будь-які зміни, які можуть свідчити про ймовірність пожежі.

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