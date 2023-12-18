У місцях просідання ґрунту біля метро «Деміївська» проводять геологічні дослідження – КМДА

Загрози для руйнування капітальних споруд через просідання ґрунту немає, наголошують у КМДА.

Джерело фото: ЗМІ

У місцях просідання ґрунту поблизу станції метро «Деміївська» проводять геологічні дослідження. Як повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор, ззовні в місцях просідання ґрунту поблизу станції були пробурені свердловини для проведення геологічних досліджень.

За його словами, протягом двох тижнів будуть готові результати, після чого можна буде оцінити об’єми та види робіт із ліквідації просадки. Також за результатами геологічних досліджень можна буде визначити, яка ситуація біля самого тунелю, а саме внизу під землею.

«Загрози для руйнування капітальних споруд через просідання ґрунту немає. Навколо лише тимчасові споруди, які демонтують, аби провести відповідні роботи», – зауважив він.

Як раніше зазначили у Київській міській державній адміністрації, просідання ґрунту поблизу станції метро «Деміївська» відбулося ще до закриття шести станцій «синьої» гілки.

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