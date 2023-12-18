В местах просадки грунта возле метро «Демеевская» проводят геологические исследования – КГГА

Угрозы для разрушения капитальных сооружений из-за проседания грунта нет, подчеркивают в КГГА.

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В местах просадки грунта вблизи станции метро «Демеевская» проводятся геологические исследования. Как сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор, снаружи в местах просадки грунта вблизи станции метро были пробурены скважины для проведения геологических исследований.

По его словам, в течение двух недель будут готовы результаты, после чего можно будет оценить объемы и виды работ по ликвидации просадки. Также по результатам геологических исследований можно будет определить, какая ситуация возле самого тоннеля, а именно внизу под землей.

«Угрозы для разрушения капитальных сооружений из-за проседания грунта нет. Вокруг лишь временные сооружения, которые демонтируют, чтобы провести соответствующие работы», – заметил он.

Как ранее отметили в Киевской городской государственной администрации, проседание грунта вблизи станции метро «Демеевская» произошло еще до закрытия шести станций «синей» ветки.

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