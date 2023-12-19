В Киеве на ходу внезапно загорелся электроскутер

Водитель рассказал, что двигался на электроскутере и его транспортное средство внезапно загорелось.

В Святошинском районе Киеве внезапно загорелся электроскутер, на котором ехал мужчина. Об этом сообщили в Патрульной полиции.

На место происшествия прибыли патрульные и оказали необходимую помощь водителю.

В полиции дали несколько советов, которые помогут уберечься от таких случаев:

периодически проверяйте транспортное средство на наличие утечек смазки, горючего и других легковоспламеняющихся веществ;

будьте осторожны и внимательны, если перевозите легковоспламеняющиеся вещества;

не перегружайте электрическую систему и учитывайте возможности вашего транспортного средства;

будьте осторожны с техническим оборудованием и придерживайтесь указаний изготовителя;

избегайте перегрева двигателя;

имейте огнетушитель. Быстрая реакция может значительно снизить риск поражения огнем;

обращайте внимание на индикаторы в транспортном средстве;

реагируйте на любые изменения, которые могут свидетельствовать о вероятности пожара.

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