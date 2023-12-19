В Киеве на ходу внезапно загорелся электроскутер

В Святошинском районе Киеве внезапно загорелся электроскутер, на котором ехал мужчина. Об этом сообщили в Патрульной полиции.
На место происшествия прибыли патрульные и оказали необходимую помощь водителю.
В полиции дали несколько советов, которые помогут уберечься от таких случаев:
- периодически проверяйте транспортное средство на наличие утечек смазки, горючего и других легковоспламеняющихся веществ;
- будьте осторожны и внимательны, если перевозите легковоспламеняющиеся вещества;
- не перегружайте электрическую систему и учитывайте возможности вашего транспортного средства;
- будьте осторожны с техническим оборудованием и придерживайтесь указаний изготовителя;
- избегайте перегрева двигателя;
- имейте огнетушитель. Быстрая реакция может значительно снизить риск поражения огнем;
- обращайте внимание на индикаторы в транспортном средстве;
- реагируйте на любые изменения, которые могут свидетельствовать о вероятности пожара.
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