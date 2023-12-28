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Незалежний нагляд за технологіями, які використовує судова система, має здійснювати орган всередині судової влади, - Консультативна рада європейських суддів (КРЄС) у своєму свіжому Висновку не лише детально описала, як суди можуть використати у своїй роботі переваги технологій, але й перелічила застереження. Висновок прокоментував «Судово-юридичній газеті» суддя КСУ, представник від України в КРЄС Віктор Городовенко.

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  1. У світі

У Вірменії припинили кримінальне переслідування щодо колишнього президента Кочаряна

17:06, 28 грудня 2023
Через закінчення терміну давності припинено кримінальне переслідування щодо експрезидента та колишнього віце-прем'єра Вірменії.
У Вірменії припинили кримінальне переслідування щодо колишнього президента Кочаряна
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Суд загальної юрисдикції міста Єревана під керівництвом судді Ганни Данібекян прийняв рішення щодо справи другого президента Республіки Вірменія Роберта Кочаряна та колишнього віце-прем'єра Армена Геворгяна, припинивши кримінальне переслідування проти них, – повідомило видання «Ехо Кавказу».

Підставою для такого рішення стало закінчення терміну давності відповідно до закону.

Кочарян і Геворгян стояли перед судом як обвинувачені у справі про отримання хабара в особливо великому розмірі - $3 мільйони від підприємця Сільви Амбурцумян, а також у відмиванні грошей відповідно.

Роберт Кочарян відіграв роль президента Вірменії два терміни поспіль, у період з 1998 по 2008 рік. Він був відомий як один із лідерів Арцахського руху за незалежність, керував Державним комітетом оборони Нагірно-Карабахської Республіки та виступав першим президентом Республіки Арцах (НКР).

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