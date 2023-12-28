В Армении прекратили уголовное преследование в отношении бывшего президента Кочаряна

Из-за истечения срока давности прекращено уголовное преследование в отношении экс-президента и бывшего вице-премьера Армении.

Суд общей юрисдикции города Еревана под руководством судьи Анны Данибекян принял решение по делу второго президента Республики Армения Роберта Кочаряна и бывшего вице-премьера Армена Геворгяна, прекратив уголовное преследование против них, - сообщило издание «Эхо Кавказа».

Основанием для такого решения стало истечение срока давности в соответствии с законом.

Кочарян и Геворгян стояли перед судом как обвиняемые по делу о получении взятки в особо крупном размере - $3 миллиона от предпринимателя Сильвы Амбурцумян, а также в отмывании денег соответственно.

Роберт Кочарян отыграл роль президента Армении два срока подряд, в период с 1998 по 2008 год. Он был известен как один из лидеров Арцахского движения за независимость, руководил Государственным комитетом обороны Нагорно-Карабахской Республики и выступал первым президентом Республики Арцах (НКР).

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