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Искусственный интеллект и технологии могут помочь в работе судьям, но не заменить их, - Заключение КСЕС

Независимый надзор за технологиями, которые использует судебная система, должен осуществлять орган внутри судебной власти, – Консультативный совет европейских судей (КСЕС) в своем свежем Заключении не только подробно описал, как суды могут использовать в своей работе преимущества технологий, но и озвучил предостережения. Вывод прокомментировал «Судебно-юридической газете» судья КСУ, представитель от Украины в КСЕС Виктор Городовенко.

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  1. В мире

В Армении прекратили уголовное преследование в отношении бывшего президента Кочаряна

17:06, 28 декабря 2023
Из-за истечения срока давности прекращено уголовное преследование в отношении экс-президента и бывшего вице-премьера Армении.
В Армении прекратили уголовное преследование в отношении бывшего президента Кочаряна
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Суд общей юрисдикции города Еревана под руководством судьи Анны Данибекян принял решение по делу второго президента Республики Армения Роберта Кочаряна и бывшего вице-премьера Армена Геворгяна, прекратив уголовное преследование против них, - сообщило издание «Эхо Кавказа».

Основанием для такого решения стало истечение срока давности в соответствии с законом.

Кочарян и Геворгян стояли перед судом как обвиняемые по делу о получении взятки в особо крупном размере - $3 миллиона от предпринимателя Сильвы Амбурцумян, а также в отмывании денег соответственно.

Роберт Кочарян отыграл роль президента Армении два срока подряд, в период с 1998 по 2008 год. Он был известен как один из лидеров Арцахского движения за независимость, руководил Государственным комитетом обороны Нагорно-Карабахской Республики и выступал первым президентом Республики Арцах (НКР).

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