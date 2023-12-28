С 1 января 2024 года изменяются ставки судебного сбора за подачу заявлений в хозяйственный суд

Гражданам напомнили размеры ставок судебного сбора за подачу в хозяйственный суд заявлений, жалоб в 2024 году.

Восточный апелляционный хозяйственный суд напомнил, что в связи с изменением размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, с 1 января 2024 будут действовать новые размеры ставок судебного сбора. Об этом говорится в пресс-службе суда.

Согласно статье 4 Закона Украины «О судебном сборе» судебный сбор взимается в соответствующем размере от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года, в котором соответствующее заявление или жалоба подается в суд, в процентном соотношении к цене иска и в фиксированном размере.

В газете «Голос Украины» 05.12.2023 опубликован Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2024 год», который вступает в силу 1 января 2024 года.

Так, с 1 января 2024 размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц будет составлять 3028 грн. (Статья 7 ЗУ «О Государственном бюджете Украины на 2024 год»), в связи с чем меняются размеры ставок судебного сбора.

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