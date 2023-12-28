З 1 січня 2024 року змінюються ставки судового збору за подання заяв до господарського суду

Громадянам нагадали розміри ставок судового збору за подання до господарського суду заяв, скарг у 2024 році.

Східний апеляційний господарський суд нагадав, що у зв’язку із зміною розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, з 1 січня 2024 року діятимуть нові розміри ставок судового збору. Про це йдеться у пресслужбі суду.

Відповідно до статті 4 Закону України «Про судовий збір» судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

У газеті «Голос України» 05.12.2023 опубліковано Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», який набирає чинності з 1 січня 2024 року.

Так, з 1 січня 2024 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб становитиме 3028 грн. (стаття 7 ЗУ «Про Державний бюджет України на 2024 рік»), у зв’язку з чим змінюються розміри ставок судового збору.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.