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  1. У світі

У Японії під час посадки загорівся пасажирський літак: відео

17:00, 2 січня 2024
Під час посадки пасажирський літак зіткнувся з літаком берегової охорони, є зниклі безвісти.
У Японії під час посадки загорівся пасажирський літак: відео
Джерело фото: NHK
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У столиці Японії, у аеропорту Ханеда, під час посадки загорівся пасажирський літак авіакомпанії Japan Airlines, повідомляє суспільний мовник NHK.

За отриманою інформацією від Міністерства землі та транспорту Японії, загоряння може бути пов'язане зі зіткненням літака авіакомпанії з літаком берегової охорони, що виникло під час посадки та призвело до пожежі. Представники берегової охорони підтвердили інцидент із зіткненням свого літака з пасажирським.

Усі 367 пасажирів і 12 членів екіпажу, які перебували на борту пасажирського літака, були успішно евакуювані. Однак на борту літака берегової охорони перебувало шестеро людей, капітану яких вдалося врятуватися, тоді як п'ятеро вважаються зниклими безвісти.

За інформацією, опублікованою ЗМІ, на відео та фотографіях, знятих пасажирами, ймовірно, на борту літака Japan Airlines, видно дим та червоні іскри. На кадрах, знятих під час руху літака по злітно-посадковій смузі, помітне полум'я, яке спалахнуло зразу після приземлення літального апарата на злітно-посадкову смугу.

Пожежна служба міста Токіо продовжує боротьбу з загорянням на місці події.

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