Як перевірити, чи платить роботодавець за вас ЄСВ – інструкція від ПФУ

Українцям розповіли, де переглянути інформацію про сплату єдиного соціального внеску та як перевірити, чи зараховується страховий стаж.

Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області нагадало, як громадяни можуть перевірити, чи сплачували роботодавці за них єдиний соціальний внесок і чи зараховується страховий стаж.

У відомстві зазначають, що перевірити ці дані можна кількома способами.

Де перевірити сплату ЄСВ

Зокрема, інформацію про сплату єдиного соціального внеску та страховий стаж можна отримати:

через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (portal.gov.ua);

за допомогою мобільного застосунку «Пенсійний фонд»;

через сервіс «Дія», замовивши довідки ОК-5 або ОК-7, у яких містяться дані про доходи та сплату ЄСВ.

У ПФУ підкреслюють, що ці довідки дозволяють перевірити, чи офіційно роботодавець оформлював працівника та чи надходили страхові внески.

Чому важливо перевіряти дані

У Пенсійному фонді також наголошують, що робота без офіційного оформлення позбавляє людину соціального захисту зараз і впливає на розмір пенсійного забезпечення в майбутньому.

