Как проверить, платит ли работодатель за вас ЕСВ – инструкция от ПФУ

20:43, 19 апреля 2026
Украинцам рассказали, где можно посмотреть информацию об уплате единого социального взноса и как проверить, засчитывается ли страховой стаж.
Как проверить, платит ли работодатель за вас ЕСВ – инструкция от ПФУ
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области напомнило, как граждане могут проверить, платили ли работодатели за них единый социальный взнос и засчитывается ли страховой стаж.

В ведомстве отмечают, что проверить эти данные можно несколькими способами.

Где проверить уплату ЕСВ

В частности, информацию об уплате единого социального взноса и страховом стаже можно получить:

  • через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (portal.gov.ua);
  • с помощью мобильного приложения «Пенсионный фонд»;
  • через сервис «Дія», заказав справки ОК-5 или ОК-7, в которых содержатся данные о доходах и уплате ЕСВ.

В ПФУ подчеркивают, что эти справки позволяют проверить, официально ли работодатель оформлял работника и поступали ли страховые взносы.

Почему важно проверять данные

В Пенсионном фонде также отмечают, что работа без официального оформления лишает человека социальной защиты сейчас и влияет на размер пенсионного обеспечения в будущем.

