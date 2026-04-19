Как проверить, платит ли работодатель за вас ЕСВ – инструкция от ПФУ

Украинцам рассказали, где можно посмотреть информацию об уплате единого социального взноса и как проверить, засчитывается ли страховой стаж.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области напомнило, как граждане могут проверить, платили ли работодатели за них единый социальный взнос и засчитывается ли страховой стаж.

В ведомстве отмечают, что проверить эти данные можно несколькими способами.

Где проверить уплату ЕСВ

В частности, информацию об уплате единого социального взноса и страховом стаже можно получить:

через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (portal.gov.ua);

с помощью мобильного приложения «Пенсионный фонд»;

через сервис «Дія», заказав справки ОК-5 или ОК-7, в которых содержатся данные о доходах и уплате ЕСВ.

В ПФУ подчеркивают, что эти справки позволяют проверить, официально ли работодатель оформлял работника и поступали ли страховые взносы.

Почему важно проверять данные

В Пенсионном фонде также отмечают, что работа без официального оформления лишает человека социальной защиты сейчас и влияет на размер пенсионного обеспечения в будущем.

