  1. У світі

У Франції затримали 19-річного мігранта після серії знущань над козами та вівцями

23:59, 19 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Пенн-Мірабо фермери з початку року фіксували випадки насильства над тваринами, підозрюваного вдалося встановити завдяки камерам спостереження та ДНК-експертизі.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Франції затримали 19-річного мігранта з Афганістану, якого підозрюють у жорстокому поводженні з тваринами на фермі в місті Пенн-Мірабо. Про це повідомляє Planet.fr.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Із початку 2026 року фермери неодноразово знаходили кіз і овець із травмами та ознаками насильства. Для встановлення причетної особи власниця ферми встановила камери спостереження, які зафіксували підозрюваного.

Суд над чоловіком розпочався 13 квітня 2026 року в Екс-ан-Провансі у прискореному порядку після його затримання. Його затримали в ніч з 9 на 10 квітня співробітники Бригади боротьби зі злочинністю (BAC) безпосередньо на місці події.

За даними слідства, правопорушення тривали з 11 лютого до початку квітня 2026 року. Напади відбувалися вночі та були спрямовані на кількох кіз і овець, які перебували у фермерському притулку.

Власниця господарства, зіткнувшись із систематичними травмами тварин, звернулася до правоохоронців і встановила приховані камери. Записи дозволили виявити повторювану присутність зловмисника, а проведена на місці ДНК-експертиза підтвердила його причетність.

Відповідно до французького законодавства, сексуальне насильство щодо домашніх або утримуваних у неволі тварин карається до трьох років позбавлення волі та штрафом у розмірі 45 тисяч євро.

Водночас вирок у справі відкладено до 22 червня 2026 року для проведення психіатричної експертизи підозрюваного. Під час затримання він заявив поліції, що «це був не він» і що він «збожеволів».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]