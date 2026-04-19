У Франції затримали 19-річного мігранта після серії знущань над козами та вівцями

У Пенн-Мірабо фермери з початку року фіксували випадки насильства над тваринами, підозрюваного вдалося встановити завдяки камерам спостереження та ДНК-експертизі.

У Франції затримали 19-річного мігранта з Афганістану, якого підозрюють у жорстокому поводженні з тваринами на фермі в місті Пенн-Мірабо. Про це повідомляє Planet.fr.

Із початку 2026 року фермери неодноразово знаходили кіз і овець із травмами та ознаками насильства. Для встановлення причетної особи власниця ферми встановила камери спостереження, які зафіксували підозрюваного.

Суд над чоловіком розпочався 13 квітня 2026 року в Екс-ан-Провансі у прискореному порядку після його затримання. Його затримали в ніч з 9 на 10 квітня співробітники Бригади боротьби зі злочинністю (BAC) безпосередньо на місці події.

За даними слідства, правопорушення тривали з 11 лютого до початку квітня 2026 року. Напади відбувалися вночі та були спрямовані на кількох кіз і овець, які перебували у фермерському притулку.

Власниця господарства, зіткнувшись із систематичними травмами тварин, звернулася до правоохоронців і встановила приховані камери. Записи дозволили виявити повторювану присутність зловмисника, а проведена на місці ДНК-експертиза підтвердила його причетність.

Відповідно до французького законодавства, сексуальне насильство щодо домашніх або утримуваних у неволі тварин карається до трьох років позбавлення волі та штрафом у розмірі 45 тисяч євро.

Водночас вирок у справі відкладено до 22 червня 2026 року для проведення психіатричної експертизи підозрюваного. Під час затримання він заявив поліції, що «це був не він» і що він «збожеволів».

