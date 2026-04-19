Во Франции задержали 19-летнего мигранта после серии издевательств над козами и овцами

23:59, 19 апреля 2026
В Пенн-Мирабо фермеры с начала года фиксировали случаи жестокого обращения с животными; подозреваемого удалось установить благодаря камерам наблюдения и ДНК-экспертизе.
Во Франции задержали 19-летнего мигранта после серии издевательств над козами и овцами
Во Франции задержали 19-летнего мигранта из Афганистана, которого подозревают в жестоком обращении с животными на ферме в городе Пенн-Мирабо. Об этом сообщает Planet.fr.

С начала 2026 года фермеры неоднократно находили коз и овец с травмами и признаками насилия. Для установления причастного лица владелица фермы установила камеры наблюдения, которые зафиксировали подозреваемого.

Суд над мужчиной начался 13 апреля 2026 года в Экс-ан-Провансе в ускоренном порядке после его задержания. Его задержали в ночь с 9 на 10 апреля сотрудники Бригады по борьбе с преступностью (BAC) непосредственно на месте происшествия.

По данным следствия, правонарушения продолжались с 11 февраля до начала апреля 2026 года. Нападения происходили ночью и были направлены на нескольких коз и овец, находившихся в фермерском приюте.

Владелица хозяйства, столкнувшись с систематическими травмами животных, обратилась к правоохранителям и установила скрытые камеры. Записи позволили выявить повторяющееся присутствие злоумышленника, а проведенная на месте ДНК-экспертиза подтвердила его причастность.

В соответствии с французским законодательством, сексуальное насилие в отношении домашних или содержащихся в неволе животных наказывается лишением свободы на срок до трех лет и штрафом в размере 45 тысяч евро.

В то же время вынесение приговора по делу отложено до 22 июня 2026 года для проведения психиатрической экспертизы подозреваемого. Во время задержания он заявил полиции, что «это был не он» и что он «сошел с ума».

нападение Франция насилие животные

