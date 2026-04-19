На Київщині та в Києві очікуються заморозки – оголошено помаранчевий та жовтий рівні небезпеки

Синоптики попереджають про зниження температури до 0–3° та можливу шкоду для ранньоквітучих плодових дерев.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Український гідрометеорологічний центр попередив про небезпечні метеорологічні явища на території Київської області та міста Києва в нічні години 21 та 22 квітня.

За прогнозом синоптиків, у Київській області вночі очікуються заморозки в повітрі на рівні 0–3°. У зв’язку з цим оголошено ІІ рівень небезпечності — помаранчевий.

У місті Києві в ці ж дати прогнозують заморозки на поверхні ґрунту до 0–3°. Для столиці встановлено І рівень небезпечності — жовтий.

У Гідрометцентрі зазначають, що такі погодні умови можуть завдати шкоди ранньоквітучим плодовим деревам.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.