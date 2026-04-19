В Киевской области и в Киеве ожидаются заморозки — объявлены оранжевый и желтый уровни опасности

Синоптики предупреждают о понижении температуры до 0–3° и возможном ущербе для раннецветущих плодовых деревьев.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинский гидрометеорологический центр предупредил об опасных метеорологических явлениях на территории Киевской области и города Киева в ночные часы 21 и 22 апреля.

По прогнозу синоптиков, в Киевской области ночью ожидаются заморозки в воздухе на уровне 0–3°. В связи с этим объявлен II уровень опасности — оранжевый.

В городе Киеве в эти же даты прогнозируются заморозки на поверхности почвы до 0–3°. Для столицы установлен I уровень опасности — желтый.

В Гидрометцентре отмечают, что такие погодные условия могут нанести вред раннецветущим плодовым деревьям.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.