Які є підстави для звільнення з військової служби під час мобілізації
Житомирський обласний ТЦК назвав підстави для звільнення з військової служби під час мобілізації.
«Не всі знають, але є чіткі законні підстави для звільнення», - підкреслили у центрі комплектування.
Основні:
- За віком
досягнення граничного віку:
— до 60 років (більшість складу)
— до 65 років (вищий офіцерський склад)
- За станом здоров’я
висновок ВЛК про непридатність
або тимчасова непридатність (з переоглядом)
- Інвалідність
можна звільнитися за власним бажанням при будь-якій групі
- Рішення суду
обвинувальний вирок із позбавленням або обмеженням волі
- Сімейні обставини
інші поважні причини (передбачені законом)
- Після полону
звільнення за власним бажанням
- Організаційні зміни
скорочення або відсутність відповідної посади
- Перехід на державні посади
судді, члени органів правосуддя та інші визначені законом посади
«Кожен випадок розглядається індивідуально і потребує документального підтвердження», - додали у ТЦК.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.