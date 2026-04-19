Які є підстави для звільнення з військової служби під час мобілізації

Житомирський обласний ТЦК назвав підстави для звільнення з військової служби під час мобілізації.

«Не всі знають, але є чіткі законні підстави для звільнення», - підкреслили у центрі комплектування.

Основні:

За віком

досягнення граничного віку:

— до 60 років (більшість складу)

— до 65 років (вищий офіцерський склад)

За станом здоров’я

висновок ВЛК про непридатність

або тимчасова непридатність (з переоглядом)

Інвалідність

можна звільнитися за власним бажанням при будь-якій групі

Рішення суду

обвинувальний вирок із позбавленням або обмеженням волі

Сімейні обставини

інші поважні причини (передбачені законом)

Після полону

звільнення за власним бажанням

Організаційні зміни

скорочення або відсутність відповідної посади

Перехід на державні посади

судді, члени органів правосуддя та інші визначені законом посади

«Кожен випадок розглядається індивідуально і потребує документального підтвердження», - додали у ТЦК.

