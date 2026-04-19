Какие есть основания для увольнения с военной службы во время мобилизации
Житомирский областной ТЦК назвал основания для увольнения с военной службы во время мобилизации.
«Не все знают, но существуют четкие законные основания для увольнения», — подчеркнули в центре комплектования.
Основные:
- По возрасту
достижение предельного возраста:
— до 60 лет (большинство состава)
— до 65 лет (высший офицерский состав)
- По состоянию здоровья
заключение ВВК о непригодности
или временная непригодность (с повторным осмотром)
- Инвалидность
можно уволиться по собственному желанию при любой группе
- Решение суда
обвинительный приговор с лишением или ограничением свободы
- Семейные обстоятельства
иные уважительные причины (предусмотренные законом)
- После плена
увольнение по собственному желанию
- Организационные изменения
сокращение или отсутствие соответствующей должности
- Переход на государственные должности
судьи, члены органов правосудия и другие определенные законом должности
«Каждый случай рассматривается индивидуально и требует документального подтверждения», — добавили в ТЦК.
