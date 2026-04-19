Какие есть основания для увольнения с военной службы во время мобилизации

В ТЦК назвали основные основания для увольнения с военной службы.

Фото: facebook.com/ChernihivTCKtaSP

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Житомирский областной ТЦК назвал основания для увольнения с военной службы во время мобилизации.

«Не все знают, но существуют четкие законные основания для увольнения», — подчеркнули в центре комплектования.

Основные:

По возрасту

достижение предельного возраста:

— до 60 лет (большинство состава)

— до 65 лет (высший офицерский состав)

По состоянию здоровья

заключение ВВК о непригодности

или временная непригодность (с повторным осмотром)

Инвалидность

можно уволиться по собственному желанию при любой группе

Решение суда

обвинительный приговор с лишением или ограничением свободы

Семейные обстоятельства

иные уважительные причины (предусмотренные законом)

После плена

увольнение по собственному желанию

Организационные изменения

сокращение или отсутствие соответствующей должности

Переход на государственные должности

судьи, члены органов правосудия и другие определенные законом должности

«Каждый случай рассматривается индивидуально и требует документального подтверждения», — добавили в ТЦК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.