Какие есть основания для увольнения с военной службы во время мобилизации

21:01, 19 апреля 2026
В ТЦК назвали основные основания для увольнения с военной службы.
Житомирский областной ТЦК назвал основания для увольнения с военной службы во время мобилизации.

«Не все знают, но существуют четкие законные основания для увольнения», — подчеркнули в центре комплектования.

Основные:

  • По возрасту

достижение предельного возраста:

— до 60 лет (большинство состава)

— до 65 лет (высший офицерский состав)

  • По состоянию здоровья

заключение ВВК о непригодности

или временная непригодность (с повторным осмотром)

  • Инвалидность

можно уволиться по собственному желанию при любой группе

  • Решение суда

обвинительный приговор с лишением или ограничением свободы

  • Семейные обстоятельства

иные уважительные причины (предусмотренные законом)

  • После плена

увольнение по собственному желанию

  • Организационные изменения

сокращение или отсутствие соответствующей должности

  • Переход на государственные должности

судьи, члены органов правосудия и другие определенные законом должности

«Каждый случай рассматривается индивидуально и требует документального подтверждения», — добавили в ТЦК.

