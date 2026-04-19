У Європі перевіряють дитяче харчування – у банках сумішей знайшли сліди отрути

20:25, 19 квітня 2026
У кількох країнах ЄС перевіряють партії дитячого харчування після виявлення слідів отруйних речовин та повідомлень про шантаж виробника.
Австрійська поліція попереджає про потенційно небезпечне дитяче харчування бренду HiPP, у якому могли виявити отруйні речовини. Подібні випадки також фіксують у Чехії та Словаччині. Про це повідомляє Novinky.

За наявною інформацією, підозрілі банки з дитячим харчуванням були знайдені в Австрії, а також надходили повідомлення про їх появу в інших країнах регіону.

Як зазначається, невідомі особи намагалися шантажувати компанію-виробника, стверджуючи, що продукція нібито навмисно забруднюється отрутою для гризунів.

Інцидент було зафіксовано в одному із супермаркетів австрійської федеральної землі Бургенланд, де покупець звернув увагу на підозрілу банку дитячого харчування. Після перевірки Агентство з безпеки харчових продуктів виявило в ній сліди родентицидів — речовин, які використовуються для знищення щурів.

Після цього виробник та торговельні мережі ухвалили рішення про превентивне вилучення всієї відповідної продукції з продажу.

Правоохоронці Австрії розпочали розслідування та перевіряють усі обставини інциденту.

