  В мире

В Европе проверяют детское питание — в банках со смесями обнаружили следы яда

20:25, 19 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В нескольких странах ЕС проверяют партии детского питания после обнаружения следов ядовитых веществ и сообщений о шантаже производителя.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Австрийская полиция предупреждает о потенциально опасном детском питании бренда HiPP, в котором могли обнаружить ядовитые вещества. Подобные случаи также фиксируются в Чехии и Словакии. Об этом сообщает Novinky.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По имеющейся информации, подозрительные банки с детским питанием были найдены в Австрии, а также поступали сообщения об их появлении в других странах региона.

Как отмечается, неизвестные лица пытались шантажировать компанию-производителя, утверждая, что продукция якобы намеренно загрязняется ядом для грызунов.

Инцидент был зафиксирован в одном из супермаркетов австрийской федеральной земли Бургенланд, где покупатель обратил внимание на подозрительную банку детского питания. После проверки Агентство по безопасности пищевых продуктов обнаружило в ней следы родентицидов — веществ, используемых для уничтожения крыс.

После этого производитель и торговые сети приняли решение о превентивном изъятии всей соответствующей продукции из продажи.

Правоохранительные органы Австрии начали расследование и проверяют все обстоятельства инцидента.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция дети Европа Австрия питание

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]