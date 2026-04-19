В Европе проверяют детское питание — в банках со смесями обнаружили следы яда

В нескольких странах ЕС проверяют партии детского питания после обнаружения следов ядовитых веществ и сообщений о шантаже производителя.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Австрийская полиция предупреждает о потенциально опасном детском питании бренда HiPP, в котором могли обнаружить ядовитые вещества. Подобные случаи также фиксируются в Чехии и Словакии. Об этом сообщает Novinky.

По имеющейся информации, подозрительные банки с детским питанием были найдены в Австрии, а также поступали сообщения об их появлении в других странах региона.

Как отмечается, неизвестные лица пытались шантажировать компанию-производителя, утверждая, что продукция якобы намеренно загрязняется ядом для грызунов.

Инцидент был зафиксирован в одном из супермаркетов австрийской федеральной земли Бургенланд, где покупатель обратил внимание на подозрительную банку детского питания. После проверки Агентство по безопасности пищевых продуктов обнаружило в ней следы родентицидов — веществ, используемых для уничтожения крыс.

После этого производитель и торговые сети приняли решение о превентивном изъятии всей соответствующей продукции из продажи.

Правоохранительные органы Австрии начали расследование и проверяют все обстоятельства инцидента.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.