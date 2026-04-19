Юлія Свириденко розкрила, чи запровадять ПДВ для ФОП

Юлія Свириденко підкреслила, що під час Весняних зборів знайшли розуміння в партнерів щодо запровадження ПДВ для ФОП.

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що МВФ з розумінням поставився до чутливості питання запровадження оподаткування ПДВ для ФОПів — як для суспільства, так і для парламенту.

«Під час Весняних зборів ми знайшли розуміння в партнерів у тому, що це справді сенситивна тема і не конструктивна ідея, як і казав про це президент Зеленський неодноразово представникам МВФ», - заявила вона.

Очільниця уряду підкреслила, що під час весняних зборів у Вашингтоні проводили численні консультації з МВФ та європейськими партнерами.

«Будемо й надалі працювати разом над необхідними рішеннями та опрацьовувати інші альтернативні заходи для забезпечення дохідної частини бюджету на 2027 рік», - сказала Юлія Свириденко.

Раніше Комітет ВР оцінив законопроєкти про податки, ПДВ, енергетику і закупівлі на відповідність нормам ЄС.

Додамо, Уряд переконав МВФ, що стабільність ринку важливіша за графік реформ.

