Юлія Свириденко розкрила, чи запровадять ПДВ для ФОП

21:39, 19 квітня 2026
Юлія Свириденко підкреслила, що під час Весняних зборів знайшли розуміння в партнерів щодо запровадження ПДВ для ФОП.
Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що МВФ з розумінням поставився до чутливості питання запровадження оподаткування ПДВ для ФОПів — як для суспільства, так і для парламенту.

«Під час Весняних зборів ми знайшли розуміння в партнерів у тому, що це справді сенситивна тема і не конструктивна ідея, як і казав про це президент Зеленський неодноразово представникам МВФ», - заявила вона.

Очільниця уряду підкреслила, що під час весняних зборів у Вашингтоні проводили численні консультації з МВФ та європейськими партнерами.

«Будемо й надалі працювати разом над необхідними рішеннями та опрацьовувати інші альтернативні заходи для забезпечення дохідної частини бюджету на 2027 рік», - сказала Юлія Свириденко.

Раніше Комітет ВР оцінив законопроєкти про податки, ПДВ, енергетику і закупівлі на відповідність нормам ЄС.

Додамо, Уряд переконав МВФ, що стабільність ринку важливіша за графік реформ.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

4 млн гривень виплат: чому військові змушені судитися за власні гроші, а родини повертати допомогу

Держава перераховує кошти військовополонених їх сім’ям, щоб підтримати їх, але чи знають родичі, що ці кошти — не подарунок, а тимчасове утримання, яке доведеться повертати.

Для пар без шлюбу пропишуть правила використання репродуктивного матеріалу після смерті

Також у ЦК пропонують заборонити «таємні» заповіти щодо репродуктивного матеріалу.

Парламент готує нові свята для українців: які памʼятні дати хочуть офіційно закріпити

У Раді з’явилися ініціативи нових державних дат.

Українці, які втратили документи до 2000 року, зможуть довести свій страховий стаж у суді

Держава бере на себе обов’язок самостійно шукати дані в реєстрах, а суди отримують спрощений механізм встановлення фактів трудових відносин для ветеранів та жителів зон бойових дій.

Проблему анонімності ТЦК визнають, але карати за це не планують — що не врахував новий законопроєкт

Новий законопроєкт ігнорує необхідність встановлення персональної відповідальності за порушення регламенту ідентифікації ТЦК.

