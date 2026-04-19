  1. В Украине

Юлия Свириденко раскрыла, введут ли НДС для ФОП

21:39, 19 апреля 2026
Юлия Свириденко подчеркнула, что во время Весенних собраний было найдено понимание у партнеров относительно введения НДС для ФОП.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что МВФ с пониманием отнесся к чувствительности вопроса введения налогообложения НДС для ФОПов — как для общества, так и для парламента.

«Во время Весенних собраний мы нашли понимание у партнеров в том, что это действительно чувствительная тема и неконструктивная идея, как и неоднократно говорил об этом президент Зеленский представителям МВФ», — заявила она.

Глава правительства подчеркнула, что во время весенних собраний в Вашингтоне проводились многочисленные консультации с МВФ и европейскими партнерами.

«Будем и дальше работать вместе над необходимыми решениями и прорабатывать другие альтернативные меры для обеспечения доходной части бюджета на 2027 год», — сказала Юлия Свириденко.

Ранее Комитет ВР оценил законопроекты о налогах, НДС, энергетике и закупках на соответствие нормам ЕС.

Добавим, Правительство убедило МВФ, что стабильность рынка важнее графика реформ.

НДС ФЛП Юлия Свириденко

